Dem SSC Weißenfels glückte es am 32. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 119 Zuschauer waren live dabei.

Die 119 Besucher des Stadtstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Thalheim mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jonas Schumann (SSC Weißenfels) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 78 wurde ein weiteres Tor durch Carlo Purrucker erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 32

SSC Weißenfels in Minute 78 2:0 in Führung

Die Weißenfelser wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Ahmed Oussama Hatim wurde für Felix Schneider eingesetzt und Jannik Ole Huhn für Andrii Zozulia. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Marius Trotte, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (88.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SG Rot-Weiß Thalheim

SSC Weißenfels: Tretropp – Kopp, Löser, Schumann, Zwarg (84. Trotte), Purrucker (88. Krobitzsch), Schneider (79. Hatim), Hafkesbrink (84. Seemann), Zozulia (84. Huhn), Puphal, Zerbe

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco, Kuras, Pfeifer, Bakkush (72. Slupski), Petrov, Shtohryn, Mrozik, Lytvyn, Trojandt, Stashenko

Tore: 1:0 Jonas Schumann (55.), 2:0 Carlo Purrucker (78.), 3:0 Marius Trotte (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Marco Uhlmann, Felix Lewanscheck; Zuschauer: 119