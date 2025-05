Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 89 Besucher des Jahnstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (24.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Peer Rosemeier am Ende der ersten Halbzeit, als Viacheslav Potapenko für Bitterfeld-Wolfen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen musste noch einmal Gelb hinnehmen (57.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Georg Böhme der Torschütze (68.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 30

1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 vorne – Minute 68

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Illia Hlynianyi (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hadaschik, Hlynianyi, L. T. Krüger, Ehrhardt, Hoffmann (80. Schlegel), Böhme, Weimann, Potapenko (66. T. N. Krüger), Bark, Günther (71. Biriuk)

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Wagenhaus, Kern, Schäffner, Husung, Olbricht (76. Stix), Hildebrandt, Schulz (70. Hennig), Hetke, Knopp (48. Gängel), Sonnenberg

Tore: 1:0 Viacheslav Potapenko (41.), 2:0 Georg Böhme (68.), 3:0 Illia Hlynianyi (83.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Assistenten: Stefan Cordes, Thomas Witter; Zuschauer: 89