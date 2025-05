Eine bittere Schlappe erlitt der SV 09 Staßfurt an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den SC Bernburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 136 Zuschauern mit 1:6 (0:0).

Die 136 Beobachter im Stadion haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV 09 Staßfurt ein ernüchterndes 1:6 (0:0) hinnehmen musste.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Ivan Homazau das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (47.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Giorgaki Tsipi den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (51.).

SV 09 Staßfurt sieht sich 0:2 im Rückstand – 51. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Bernburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Torsten Lange im gegnerischen Tor. Dustin Strobach traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 66, Giorgaki Tsipi in Minute 71 und Raeck in Minute 72. Spielstand 6:0 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Amon Van Linthout (Staßfurt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Staßfurt erzielen (85.).

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – SC Bernburg

SV 09 Staßfurt: Probst – Lampe (71. Faatz), Dittwe (58. Telge), Zöger, Schulz (74. Gruhn), Van Linthout, Schmidt-Daul, (71. Gehrke), Lieder, Hertel (69. Weirauch), Hoffmann

SC Bernburg: Schneider – Lange, Chidera (72. Weigel), Krishteyn, Homazau (65. Fahland), Taiwo, Hartmann, Raeck (72. Mingramm), Strobach (77. Riechert), Giemsa (46. Lange), Tsipi

Tore: 0:1 Ivan Homazau (47.), 0:2 Giorgaki Tsipi (51.), 0:3 Dustin Strobach (63.), 0:4 Dustin Strobach (66.), 0:5 Giorgaki Tsipi (71.), 0:6 Till Raeck (72.), 1:6 Amon Van Linthout (85.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Patrick Menz, Fabian Stegner; Zuschauer: 136