Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Samstag war der Haldensleber SC gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Haldensleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Tom Krüger. Der Trainer von Haldensleber musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Emseloh beobachten.

Gleich nach dem Anstoß schoss Philipp Stache das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Die Emseloher waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Stache.

Haldensleber SC liegt 0:2 zurück – Minute 39

Es sah nicht gut aus für den Haldensleber SC. In Minute 59 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Dominik Polívka traf für Emseloh in Minute 81. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Emseloh noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Stache (Emseloh) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:1 gingen die Emseloher als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Eintracht Emseloh

Haldensleber SC: Switala – Grabenberg, Krüger, Thieke, Stadler, Hevekerl, Girke (63. Ebel), Schunaew, Von Ameln, Zimmermann (48. Wille), Hebekerl (77. Sengewald)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Aljindo, Polívka, Schmidt (85. Vrba), Heimur, Mukhoid, Shevtsov, Stache, Molochko (80. Senft), Bozhok, Stamm

Tore: 0:1 Philipp Stache (5.), 0:2 Philipp Stache (39.), 1:2 Matas Gabertas (59.), 1:3 Dominik Polívka (81.), 1:4 Philipp Stache (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Clemens Bartlau, Albert Lehmann; Zuschauer: 57