Die SG Rot-Weiß Thalheim hatte am Donnerstag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:3 (0:1).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Pawel Kudyba. Der Trainer von Thalheim musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Dirk Hannemann, als Drilon Halilaj für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bitterfeld-Wolfener revanchieren: In Minute 81 wurde das Gegentor durch Queba Sonco erzielt.

Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Illya Kovkrak, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (90.+7).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco, Kuras, Moroz, Wróblewski (88. Henze), Kunyk, May (60. Zahrt), Schinkel (69. Sambu Cabral), Schmökel, (46. Gräbe-Schmelzer), Prielipp

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Halilaj, Steinbach (62. Bimenyimana), Weidemeier (87. Rexhepi), Megel (27. Domitz), Ehrenberg (82. Kovkrak), Pide, Gerstner, Lange, Kauka, Schüler (78. Rudolph)

Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98