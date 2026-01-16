Ergebnis 15. Spieltag 0:0 – VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim spielen remis
Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Merseburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim mit einem torlosen 0:0 (0:0). 147 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2 live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Luis Paul (Magdeburg) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Merseburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 15
Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim
VfB Merseburg: Przigode – Nicodemus, Korngiebel, Frühauf, J. L. Wagner, Berndt (70. Dähne), Hillemann, Mittler (70. Arndt), Erovic (70. Friedrich), Bierschenk (52. Kothe), D. Wagner
SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Lytvyn, Jalo, Sonco, Seniura, Kolomiiets, Schmökel, Schinkel, Sambu Cabral (80. Zawada), Ndour, May
; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147