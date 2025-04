Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSC Weißenfels und 1. FC Lok Stendal am 28. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SSC Weißenfels und 1. FC Lok Stendal mit einem torlosen 0:0 (0:0). 271 Fußballfans waren im Stadtstadion live dabei. Schiri Christopher Große (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem dreizehn Karten inklusive fünf Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 28

0:0 im Duell zwischen SSC Weißenfels und 1. FC Lok Stendal –

Die Weißenfelser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

SSC Weißenfels: Tretropp – Necke, Zozulia, Purrucker, Rosner, Hafkesbrink (46. Schneider), Schumann, Kopp (83. Hatim), Puphal, Zerbe, Löser (69. Huhn)

1. FC Lok Stendal: Poser – Buschke, Kaschlaw, Salge (87. Breda), Schubert (81. Grigo), Stark, Schleicher, Schulze, Mahrhold, Knoblich, Schaarschmidt

; Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Alrik Luther, Daniel König; Zuschauer: 271