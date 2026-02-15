Der VfL Halle 96 I (U19) errang am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 88 Zuschauern einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die Turbine Halle am Sonntag 4:2 (1:1) getrennt.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der 29. Spielminute. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

VfL Halle 96 I (U19) Kopf an Kopf mit Turbine Halle – 1:1 in Minute 29

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joshua Noel Ugoh wurde für Anel Hajdarpasic eingesetzt und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite verließen Lennox Sikora für Nico Fischer und Nils Jan Heidelberger für Jonas Hohl den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paolo-Moris Heute (Halle) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 4:2 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Unthan (88. Kaiser), Rayko, Brumme, Prokein, Lorenz (71. Heute), Khalid (82. Omoike), Hajdarpasic (71. Ugoh), Roschig, Bärwald, Onyedeke

Turbine Halle: Nuding – Sikora (74. Fischer), Schneider (46. Natusch), Ries, Hoffmann (46. Merschky), Saile, Schischka, Waschkowitz, Sultanaliev, Canabate Kasparek, Heidelberger (74. Hohl)

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88