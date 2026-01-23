Ergebnis 9. Spieltag VfB Ottersleben unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen SG Dessau/Kochstedt
Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half dem VfB Ottersleben am Samstag nicht, als er sich vor 20 Fans mit 1:4 (1:2) gegen die SG Dessau/Kochstedt geschlagen geben musste.
Magdeburg/MTU. Vor 20 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Pabst mit 1:4 (1:2) gegen Dessau geschlagen geben müssen.
In Minute 21 schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Emilio Becker (30.) erzielt wurde.
VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück – 30. Minute
Es sah nicht gut aus für den VfB Ottersleben. In Minute 31 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Carlo Fiete Fülla traf für Dessau in Minute 51. Spielstand 3:1 für die SG Dessau/Kochstedt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 9
In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Hajowsky, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu festigen (67.). Der VfB Ottersleben rutschte auf Platz 13.
Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SG Dessau/Kochstedt
VfB Ottersleben: Koch – Bogunski, Rehwald (66. Safdari), Niemann (81. Ibrahim), B. Raschauer, Krietsch (81. Böer), Lübke (76. Schulz), Fadjinou (76. D. Raschauer), Lieck, Multhaupt
SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Krieg, Alhamwi (61. Spielau), Fülla, Karbath, Hajowsky (75. Bro), Saalmann, Becker, Panzer, Khan (57. Täubrecht), Seidler (85. Vetter)
Tore: 0:1 Darvin Francis Hajowsky (21.), 0:2 Emilio Becker (30.), 1:2 Mahugnon Sadeler Fadjinou (31.), 1:3 Carlo Fiete Fülla (51.), 1:4 Darvin Francis Hajowsky (67.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 20