Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half dem VfB Ottersleben am Samstag nicht, als er sich vor 20 Fans mit 1:4 (1:2) gegen die SG Dessau/Kochstedt geschlagen geben musste.

VfB Ottersleben unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen SG Dessau/Kochstedt

Magdeburg/MTU. Vor 20 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Pabst mit 1:4 (1:2) gegen Dessau geschlagen geben müssen.

In Minute 21 schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Emilio Becker (30.) erzielt wurde.

VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Es sah nicht gut aus für den VfB Ottersleben. In Minute 31 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Carlo Fiete Fülla traf für Dessau in Minute 51. Spielstand 3:1 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Hajowsky, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu festigen (67.). Der VfB Ottersleben rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SG Dessau/Kochstedt

VfB Ottersleben: Koch – Bogunski, Rehwald (66. Safdari), Niemann (81. Ibrahim), B. Raschauer, Krietsch (81. Böer), Lübke (76. Schulz), Fadjinou (76. D. Raschauer), Lieck, Multhaupt

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Krieg, Alhamwi (61. Spielau), Fülla, Karbath, Hajowsky (75. Bro), Saalmann, Becker, Panzer, Khan (57. Täubrecht), Seidler (85. Vetter)

Tore: 0:1 Darvin Francis Hajowsky (21.), 0:2 Emilio Becker (30.), 1:2 Mahugnon Sadeler Fadjinou (31.), 1:3 Carlo Fiete Fülla (51.), 1:4 Darvin Francis Hajowsky (67.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 20