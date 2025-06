Der VfB Ottersleben sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 4:3 (2:1)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der VfB Ottersleben und der FSV Barleben 1911 ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (2:1).

Finn-Luca Melzian (VfB Ottersleben e.V.) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jannis Maurice Sonntag der Torschütze (17.).

Tor Nummer drei schoss Leonard Friedrich Bogunski für Ottersleben (45.). Es blieb spannend. Max Yunashev traf für Ottersleben (54). Faris Hamidovic traf für Barleben (78). Elisa Jasmin Baecke netzte für Barleben ein (85.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 12.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 7

Am Ende der Partie sollte es dem VfB Ottersleben noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nico Hintze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 97 handelte sich der VfB Ottersleben noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – FSV Barleben 1911

VfB Ottersleben: Dattko – Schädel (25. Hoffmann), Neumann, Leuschner (90. Agte), Melzian (60. Hintze), Schadenberg, Bogunski (75. Kahn), Beierke (82. Beneke), Yunashev, Raschauer, Lieck

FSV Barleben 1911: Franke – Leinhos, Sonntag, Drynda, Weißenborn (60. Baecke), Hamidovic, Meyer, Kempe, Christian, Wettig, Dohms

Tore: 1:0 Finn-Luca Melzian (4.), 1:1 Jannis Maurice Sonntag (17.), 2:1 Leonard Friedrich Bogunski (45.), 3:1 Max Yunashev (54.), 3:2 Faris Hamidovic (78.), 3:3 Elisa Jasmin Baecke (85.), 4:3 Nico Hintze (90.+3); Schiedsrichter: Mario Sämisch (Karith); Assistenten: Andreas Zepter, Sven Rießling; Zuschauer: 50