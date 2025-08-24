Der VfB Germania Halberstadt glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Union Sandersdorf mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 41 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 41 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Maximilian Ucke für Halberstadt traf und zwei Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (47.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

56. Minute: VfB Germania Halberstadt liegt mit 2:0 vorne

In Minute 56 fiel das letzte Tor der Partie. Elf Minuten nach der Pause gelang es Finn Luca Stemmler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die VfB Germania Halberstadt rutschte dennoch auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Simon, Lancine, Schrader (70. Günther), Stender, Stemmler, Behrens (59. Dobritz), Knoche (86. Naujoks), Schürmann (86. Leube), Ucke, Leopold

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Trettenbach, Osterland, Groh, Nitsche, Mittmeier, Mackowiak (79. Herzel), Wieczorek, Seide, Uhte (70. Stagat), Mühlbauer (32. Pätzke)

Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41