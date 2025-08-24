Die VfB Germania Halberstadt erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 41 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Halberstadt/MTU. Die 41 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Sandersdorf mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Maximilian Ucke (VfB Germania Halberstadt) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

VfB Germania Halberstadt baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 56

In Minute 56 fiel das letzte Tor der Partie. Elf Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Luca Stemmler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die VfB Germania Halberstadt rutschte dennoch auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Schürmann (86. Leube), Behrens (59. Dobritz), Lancine, Stender, Leopold, Ucke, Knoche (86. Naujoks), Simon, Stemmler, Schrader (70. Günther)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Seide, Trettenbach, Mittmeier, Wieczorek, Mackowiak (79. Herzel), Mühlbauer (32. Pätzke), Nitsche, Uhte (70. Stagat), Osterland

Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41