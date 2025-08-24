Die VfB Germania Halberstadt erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 41 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Halberstadt/MTU. Die 41 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Sandersdorf mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Maximilian Ucke für Halberstadt traf und zwei Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (47.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

VfB Germania Halberstadt in Minute 56 2:0 in Führung

Das letzte Tor der Partie fiel elf Minuten nach der Pause, als Finn Luca Stemmler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (56.). Damit war der Sieg der Halberstädter entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Halberstädter sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Stemmler, Lancine, Stender, Knoche (86. Naujoks), Leopold, Schürmann (86. Leube), Schrader (70. Günther), Ucke, Behrens (59. Dobritz), Simon

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier, Groh, Mackowiak (79. Herzel), Uhte (70. Stagat), Mühlbauer (32. Pätzke), Trettenbach, Seide, Nitsche, Wieczorek, Osterland

Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41