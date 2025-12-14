Die VfB Germania Halberstadt A1 erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halberstadt/MTU. Die 40 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Finn Luca Stemmler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Youen Schrader den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt A1 – Minute 34

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Schrader, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Lancine (79. Leube), Knoche (79. Richter), Simon, Kosock, Schürmann, Schrader, Stemmler (73. Bönicke), Naujoks, Leopold (56. Schneider), Stender (56. Michl)

Turbine Halle: Worch – Canabate Kasparek, Waschkowitz, Saile, Brandt, Ries, Merschky, Hohl (83. Dichtl), Só (75. Förster), Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Zaeske (46. Sultanaliev)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40