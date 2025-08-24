Der SV Arminia Magdeburg erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 153 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:3)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Arminia Magdeburg und der Haldensleber SC am Sonntag 5:3 (2:3) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Louis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Benjamin Hättasch den Ball ins Netz (25.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Arminia Magdeburg gegen Haldensleber SC – 25. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Haldensleber konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Louis Neumann schoss und traf in Spielminute 27, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). So einfach ließen sich die Magdeburger jedoch nicht abhängen. Lucas Barth schoss und traf in der 31. Minute, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Joel Elisee Johnson kam rein für Benjamin Hättasch und Anton Sheviakov für Stephan Beyer. Auf der Gastseite sprang Yoeal Daniel Okubazgi für Till Richter ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der Haldensleber SC steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Anton Sheviakov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (84.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hättasch (74. Johnson), Beyer (83. Sheviakov), Schoendube, Kranz, Reka, Hering (46. Plexnies), Assner (66. Gerlach), Barth, May, Scharfe (46. Hoffmann)

Haldensleber SC: Krepp – Schnee, Sulfrian (58. Asfahale), Prokop, Ahlfeld, Riedner, Richter (74. Okubazgi), Petrochenko, Klein, Neumann, Boege

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153