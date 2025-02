Sandersdorf-Brehna/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Sandersdorf eine Niederlage gegen die VfB Germania Halberstadt schlucken. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Gleich nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Miguel Mittmeier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb (28.). Die Sandersdorfer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Leon-Joel Platz der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 19

49. Minute SG Union Sandersdorf und VfB Germania Halberstadt im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf e.V. musste zweimal Gelb hinnehmen. Die VfB Germania Halberstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Robin Gesell.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Devin Günther (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Halberstädter Mannschaft erzielen (85.).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Körner, Hartmann, Nitsche, Mittmeier, Osterland, Groh, Kasten, Stagat, Wieczorek, Schinkel

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Müller, Lancine, Camara, Menge, Wenig, Lippoldt, Müller, Ucke, Platz, Günther

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (5.), 1:1 Leon-Joel Platz (49.), 1:2 Devin Günther (85.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Jan Bendicks, Emil Krone; Zuschauer: 33