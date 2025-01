Weißenfels/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ingolf Schöniger. Der Trainer von Weißenfels musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Sandersdorf beobachten.

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Rocco Trettenbach (13.).

NSG SSC/RW Weißenfels hinkt 0:2 hinterher – 13. Minute

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. steckte zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Tim Schinkel traf in Minute 52 und Tobias Nitsche in Minute 63. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.12.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Belal Elmi, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (73.).

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SG Union Sandersdorf

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Rothhoff, Heerdegen, Schulze (87. Almutaleb), Kalkofen, Kopp (73. May), Elmi (89. Mollov), Buttlar (89. Amolegbe), Krämer, Reiche, Kuhles

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland, Mittmeier (77. Stagat), Behrens (75. Hartmann), Trettenbach, Kasten, Ellwert, Schinkel, Körner, Nitsche, Wieczorek

Tore: 0:1 Miguel Mittmeier (7.), 0:2 Rocco Trettenbach (13.), 0:3 Tim Schinkel (52.), 0:4 Tobias Nitsche (63.), 1:4 Belal Elmi (73.); Zuschauer: 33