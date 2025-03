Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem VfB 1906 Sangerhausen am Sonntag nicht, als er sich vor 36 Fans mit 0:3 (0:0) gegen die NSG SSC/RW Weißenfels verabschieden musste.

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Andreas Bemmann. Der Trainer von Sangerhausen musste sein Team bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jaime Ian Kalkofen (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Belal Elmi den Ball ins Netz (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 23

VfB 1906 Sangerhausen gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 61

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Alexander Reiche den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Bühling, Göbel, Lange, Ehrich, Grosse (75. Zarkua), Stödter (52. Bah), Eis, Schütz, Ruppe, Bärwolf

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kopp, Schulze, Florea (46. Kuhles), Almutaleb, Reiche, May (76. Hashimi), Elmi, Kopp, Rothhoff, Kalkofen (70. Ohl)

Tore: 0:1 Jaime Ian Kalkofen (50.), 0:2 Belal Elmi (61.), 0:3 Alexander Reiche (89.); Zuschauer: 36