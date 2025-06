Der Burger Ballspiel Club 08 hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den Haldensleber SC mit 1:3 (1:1).

Burg/MTU. Vor 84 Zuschauern hat sich das Team von Stephan Geserick mit 1:3 (1:1) gegen Haldensleber eine Niederlage eingestehen müssen.

Spieler Nummer 9 traf für den Haldensleber SC in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Xaver Parpart (21.).

1:1 Ausgleich im Spiel Burger Ballspiel Club 08 gegen Haldensleber SC – 21. Minute

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (78.). Damit war der Triumph der Haldensleber gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Burger Ballspiel Club 08 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Burger Ballspiel Club 08 – Haldensleber SC

Burger Ballspiel Club 08: Stöwesand – F. Rulff (85. Zelosko), Baas, Weber, Fähse, Parpart, Monsch, Hufschläger, Schulz, Rusche, Bäbenroth

Haldensleber SC: – Pitschmann

Tore: 0:1 (16.), 1:1 Xaver Parpart (21.), 1:2 (74.), 1:3 (78.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Lennardt Florian Diethe, Janeck Zöge; Zuschauer: 84