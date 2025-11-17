Mit einer Niederlage für den VfB 1906 Sangerhausen endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt A1 mit 0:1 (0:0).

Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 haben 42 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und der VfB Germania Halberstadt A1 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (61.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Youen Schrader die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Der VfB 1906 Sangerhausen rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Germania Halberstadt A1

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schoder (78. Grenzebach), Bärwolf, Ruppe, Buchhorn, Nicolai (53. Ehrich), Schremmer, Lange, Bühling, Schütz, Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Lancine (79. Schneider), Platz, Ucke, Stender, Schrader (89. Leube), Knoche (61. Roßberg), Leopold, Simon, Naujoks (68. Rheinschmitt), Stemmler (89. Michl)

Tore: 0:1 Youen Schrader (80.); Zuschauer: 42