Am Sonntag haben sich die Turbine Halle und die VfB Germania Halberstadt ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

Cicce Lancine traf für den VfB Germania Halberstadt in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Chris Oliver Müller den Ball ins Netz.

Turbine Halle gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 34

In der 60. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die Turbine Halle kassierte jetzt einmal Gelb. Und auch Tor Nummer drei konnte der Halle-Torwart nicht verhindern (77.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maximilian Heller kämpfte weiter und in Minute 87 gelang Gregor Reinemann endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 27

Nur kurz darauf gelang es Tim Nordhausen, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Hallenser sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfB Germania Halberstadt

Turbine Halle: Worch – Albsharat, Natusch (60. Nordhausen), Schischka, Titonis, Reinemann, Waschkowitz (66. Obier), Husar (71. Hohl), Brandt, Sultanaliev, Pajwak (75. Kouyate)

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Günther (79. Karimov), Müller, Ucke, Wenig, Müller, Behrens, Simon, Schrader, Lancine (74. Lippoldt), Camara

Tore: 0:1 Cicce Lancine (12.), 0:2 Chris Oliver Müller (34.), 0:3 Youen Schrader (77.), 1:3 Gregor Reinemann (87.), 2:3 Tim Nordhausen (88.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Nicklas Richter; Zuschauer: 54