Kein Punktgewinn für NSG SSC/RW Weißenfels: Im eigenen Stadion musste das Team am 24. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die Turbine Halle einstecken.

Weißenfels/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Weißenfelser Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der Turbine Halle verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Robin Buttlar (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen (44.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Gregor Reinemann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 24

NSG SSC/RW Weißenfels und Turbine Halle – 1:1 in Minute 73

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Abdulhadi Almutaleb wurde für Leo Mathäus May eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Tim Natusch für Jonas Hohl den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Jonas Hohl (Halle) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hallenser Elf erzielen (84.).

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Turbine Halle

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – May (78. Almutaleb), Brendel (46. Kuhles), Kalkofen (69. Florea), Krämer, Rothhoff, Elmi (65. Ohl), L. Kopp, Buttlar, Heerdegen, F. Kopp

Turbine Halle: Archner – Neuner, Obier (86. Neumann), Reinemann, Albsharat, Titonis, Pajwak, Natusch (76. Hohl), Meske, Husar, Schischka

Tore: 1:0 Robin Buttlar (9.), 1:1 Gregor Reinemann (73.), 1:2 Jonas Hohl (84.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Kilian Kunert, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 35