Sangerhausen/MTU. Die Sangerhäuser haben am Freitag dem Gegner aus Barleben ganze zehn Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 10:0 (7:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Tim Lange das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Sangerhäuser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jannes Göbel der Torschütze (14.).

14. Minute: VfB 1906 Sangerhausen baut Führung auf 2:0 aus

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barleber. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Göbel traf in Minute 16, Ilja Kurotschkin in Minute 21, Lange in Minute 27, Roman Eis in Minute 44, Niklas Reiber in Minute 45 und Tim Lange in Minute 70. Spielstand 9:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 25

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Der FSV Barleben 1911 e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe und eine Rote Karte hatten sie bereits.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Lange (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 10:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Stödter, Bühling, Schütz (69. Munzert), Lange, Bärwolf, Göbel, Grosse, Reiber, Eis (60. Raase), Kurotschkin (69. Zarkua)

FSV Barleben 1911: Franke – Beyer, Mathiot, Holze, Hoffmann, Dohms, Kempe, Müller, Wettig (42. Linke), Christian, Weißenborn (73. Baecke)

Tore: 1:0 Tim Lange (5.), 2:0 Jannes Göbel (14.), 3:0 Jannes Göbel (16.), 4:0 Ilja Kurotschkin (21.), 5:0 Tim Lange (27.), 6:0 Roman Eis (44.), 7:0 Niklas Reiber (45.), 8:0 Leon Meier (58.), 9:0 Tim Lange (70.), 10:0 Tim Lange (83.); Zuschauer: 70