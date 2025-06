Gräfenhainichen/MTU. Das Spiel zwischen JSG und Weißenfels ist mit einer deutlichen 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Belal Elmi traf für die NSG SSC/RW Weißenfels in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Wieder war Elmi der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.11.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

47. Minute: JSG Gräfenhainichen mit 0:2 im Rückstand

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Alois Rieschick den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus JSG erlangte (80.). In Spielminute 90 handelte sich die JSG Gräfenhainichen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – NSG SSC/RW Weißenfels

JSG Gräfenhainichen: Walther – Schulze, Neuwirth (72. Marquardt), Rieschick, Dutz, Franke (46. Szulcek), Wolfensteller (62. Saleh), Schröter, Noack, Simon, Neumann

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Rothhoff, Reiche, Elmi, Kopp, Schulze, Kalkofen (90. Amolegbe), Hashimi (63. May), Krämer (69. Almutaleb), Buttlar, Kuhles

Tore: 0:1 Belal Elmi (20.), 0:2 Belal Elmi (45.+2), 1:2 Alois Rieschick (80.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Toni Wollmann; Zuschauer: 60