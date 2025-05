Ergebnis 28. Spieltag Herbe 2:7-Niederlage für FSV Barleben 1911 im Spiel gegen NSG SSC/RW Weißenfels

Klar unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 in der Auseinandersetzung gegen die NSG SSC/RW Weißenfels am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 2:7 (1:4).