Eine deutliche Schlappe erlitt der Haldensleber SC an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Zuschauern mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Am Sonntag haben sich der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:8 (4:6).

Timo Jakob (SV Arminia Magdeburg) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (6.).

6. Minute Haldensleber SC gleichauf mit SV Arminia Magdeburg – 1:1

Unentschieden. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Timo Jakob traf in der 11. Spielminute ein weiteres Mal. So einfach ließen sich die Haldensleber jedoch nicht abhängen. Louis Neumann schoss und traf in der 16. Spielminute ein weiteres Mal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Die Haldensleber nahmen aber nochmal Anlauf. Jannes Michael Prokop versenkte den Ball in der 32. Spielminute per Strafstoß. Brenzlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:5. Schultz traf in Spielminute 38, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Neumann schoss und traf in Minute 45 ein weiteres Mal. Der SV Arminia Magdeburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Louis Hering versenkte den Ball in Spielminute 69. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Haldensleber SC musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schultz (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 8:4 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Fölsch, Grmay (46. Petrochenko), Schnee, Thal, Ahlfeld, Sulfrian, Neumann, Boege, Prokop (90. Schürmann), Madaus

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Jakob, May, Reka, Gerlach, Beyer (70. Scharfe), Hättasch (64. Hering), Stackfleth, Schoendube (46. Sheviakov), Schultz

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40