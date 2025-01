Signifikant unterlegen zeigte sich die JSG Gräfenhainichen in der Auseinandersetzung gegen die SG Union Sandersdorf am vergangenen Samstag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:1).

Gräfenhainichen/MTU. Vor 50 Zuschauern hat sich das Team von Christopher Zollweg mit 0:5 (0:1) gegen Sandersdorf geschlagen geben müssen.

In Minute 17 schoss Tyler Ryan Wieczorek das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (48.). In der zweiten Halbzeit setzte Sandersdorf noch einen drauf: In Minute 50 wurde das zweite Tor durch Tobias Nitsche erzielt.

50. Minute: JSG Gräfenhainichen liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Tim Behrens traf in Minute 66 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die JSG Gräfenhainichen kassierte einmal Gelb. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Behrens, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.. Die JSG Gräfenhainichen rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – SG Union Sandersdorf

JSG Gräfenhainichen: Walther – Wolfensteller (58. Bui), Hille, Neumann (46. Franke), Dutz, Schröter, Karbe (71. Szulcek), Rieschick (80. Tran), Neuwirth, Simon, Noack

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Körner (66. Behrens), Groh, Trettenbach, Kasten (80. Huth), Schinkel, Wieczorek, Nitsche (73. Hartmann), Ellwert (73. Richter), Osterland, Mittmeier

Tore: 0:1 Tyler Ryan Wieczorek (17.), 0:2 Tobias Nitsche (50.), 0:3 Tim Behrens (66.), 0:4 Tobias Nitsche (67.), 0:5 Tim Behrens (89.); Zuschauer: 50