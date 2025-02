Haldensleben/MTU. Das Match zwischen Haldensleber und Stendal ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 16 schoss Elias Wolff das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal steckte einmal Gelb ein (37.). Der Haldensleber SC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von heim. Die Stendaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Finn Handge der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 19

Minute 52: Haldensleber SC mit 0:2 im Rückstand

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Spieler Nummer 15 kam rein für Spieler Nummer 7 und Spieler Nummer 16 für Spieler Nummer 8. Auf der Gastseite sprangen Janek Völzke für Mattis Finn Winkler und Danylo Koshyk für Johannes Lagemann ein. Die Bemühungen fruchteten jedoch nicht. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Lok Stendal noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Danylo Koshyk (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – 1. FC Lok Stendal

Haldensleber SC: –

1. FC Lok Stendal: Günther (46. Ranke) – Vinzelberg, Schulze, Mohamed, Winkler (57. Völzke), Lagemann (65. Koshyk), Meinelt, Handge, Wolff, Schulze, Bordizhenko

Tore: 0:1 Elias Wolff (16.), 0:2 Finn Handge (52.), 0:3 Danylo Koshyk (90.+2); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Marvin Marmulla, Tim Polten; Zuschauer: 43