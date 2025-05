Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:1) verließ der Haldensleber SC an diesem Wochenende den Sportplatz Jahn-Allee. Die SV Fortuna Magdeburg fuhr siegreich nach Hause.

Haldensleben/MTU. Die 53 Beobachter auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Haldensleber SC ein ernüchterndes 0:6 (0:1) einstecken musste.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Oskar Zopf für Magdeburg traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Qusia Hussen Gahdo den Ball ins Netz.

49. Minute: Haldensleber SC liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Roman Laqua im gegnerischen Tor. Tom Luca Lenze traf in Minute 60, Niklas Hännig in Minute 66 und Gino Klause in Minute 78. Spielstand 5:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 27

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Klause (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: –

SV Fortuna Magdeburg: Kehr – Klause, Hussen Gahdo (57. Lenze), Barnau, Kratzke, Rudolph (57. Bersiner), Drizari (46. Hännig), Fleck, Zopf (57. Lindner), Koplin (46. Kirchhoff), Bense

Tore: 0:1 Oskar Zopf (10.), 0:2 Qusia Hussen Gahdo (49.), 0:3 Tom Luca Lenze (60.), 0:4 Niklas Hännig (66.), 0:5 Gino Klause (78.), 0:6 Gino Klause (85.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Felix Grünwald, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53