Der FSV Barleben 1911 hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die SG Dessau/Kochstedt mit 1:4 (1:2).

Barleben/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Thomas Lubner. Der Trainer von Barleben musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (1:2)-Niederlage gegen Dessau beobachten.

Die Barleber Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur vier Minuten nach Spielbeginn von Willi Holze ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Dessauern eine unverhoffte Führung ein (4.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt kassierte einmal Gelb (20.). Die Barleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 24 wurde das zweite Tor durch Matti Leinhos erzielt.

24. Minute FSV Barleben 1911 auf Augenhöhe mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1

Wenzel Saalmann traf für Dessau in Minute 36 und Emilio Becker in Minute 65. Spielstand 3:1 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 20

Nur kurz darauf gelang es Pablo Loppnow, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (67.).

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Dessau/Kochstedt

FSV Barleben 1911: Franke – Meyer (46. Christian), Drynda (81. Baecke), Sonntag, Wettig, Fischer, Leinhos (90. Weißenborn), Kempe, Mathiot (56. Hoffmann), Hohlfeld, Holze (61. Resch)

SG Dessau/Kochstedt: Heimberg – Görsch (75. Kudella), Loppnow (80. Rosner), Saalmann, Schmökel (71. Spielau), Dujakovic, Zahrt, Hoffmann, Lange (78. Khan), Becker (80. Seidler), Hajowsky

Tore: 0:1 Willi Holze (4.), 1:1 Matti Leinhos (24.), 1:2 Wenzel Saalmann (36.), 1:3 Emilio Becker (65.), 1:4 Pablo Loppnow (67.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Justin Jorrens, Pascal Trolldenier; Zuschauer: 25