Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:9 (0:4) verließ der FSV Barleben 1911 am Sonntag den Sportplatz- Platz 2. Der VfB 1906 Sangerhausen fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Die 14 Beobachter auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Barleben 1911 ein ernüchterndes 0:9 (0:4) einstecken musste.

In Minute 17 schoss Damien Halle das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Sangerhäuser legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Halle der Torschütze (20.).

FSV Barleben 1911 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 20

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barleber. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philip Schütz traf in Minute 33, Halle in Minute 45, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 48, Theo Schremmer in Minute 55, Philip Schütz in Minute 70 und Sixten-Conner Bärwolf in Minute 75. Spielstand 8:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Schon eine Minute später konnte Tim Lange (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 9:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB 1906 Sangerhausen

FSV Barleben 1911: Alexander – Müller, Altergott, Winter, J. L. Meyer (46. Leon), Teubner, Rautmann, Hein, Korbginski, Mathiot, J. P. Meyer

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schremmer (55. Hering), Grenzebach (55. Schoder), Nicolai (50. Ruppe), Halle, Buchhorn, Lange, Zarkua (50. Ehrich), Schütz, Bärwolf, Bühling

Tore: 0:1 Damien Halle (17.), 0:2 Damien Halle (20.), 0:3 Philip Schütz (33.), 0:4 Damien Halle (45.), 0:5 Sixten-Conner Bärwolf (48.), 0:6 Theo Schremmer (55.), 0:7 Philip Schütz (70.), 0:8 Sixten-Conner Bärwolf (75.), 0:9 Tim Lange (76.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 14