Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal: Im eigenen Stadion musste das Team am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt einstecken.

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und die VfB Germania Halberstadt haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Neo Justin Schürmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Halberstädter konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Maurice Tobias Schulze der Torschütze (14.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

1:1 im Duell zwischen 1. FC Lok Stendal und VfB Germania Halberstadt – 14. Minute

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Maximilian Ucke (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Halberstädter Mannschaft erzielen (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Ziekau, Völzke (46. Korbani), Meinelt, Vinzelberg (83. Lohmann), Wolff (77. Bordizhenko), Schulze, Lagemann (46. Braunschweig), Stoll, Mohamed (66. Paschke)

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Knoche, Stemmler (69. Naujoks), Leopold, Schürmann, Lancine (82. Schneider), Simon, Stender (82. Leube), Behrens (69. Dobritz), Schrader (56. Roßberg), Ucke

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (8.), 1:1 Maurice Tobias Schulze (14.), 1:2 Maximilian Ucke (47.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Sophia Wawers, Adrian Rebitzer; Zuschauer: 41