Kein Punktgewinn für SG Dessau/Kochstedt: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Union Sandersdorf einstecken.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die SG Dessau/Kochstedt und die SG Union Sandersdorf am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (28.). Die Dessauer konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (40.).

SG Dessau/Kochstedt und SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 40

In der 59. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Anton Groh (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Saalmann, Sanneh, Becker (88. Bro), Hajowsky, Dujakovic (79. Seidler), Fülla, Karbath, Görsch (44. Täubrecht), Khan (71. Panzer), Spielau

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Mittmeier (46. Pätzke), Nitsche (90. Mühlbauer), Seide, Groh, Perl, Trettenbach, Wieczorek, Osterland

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47