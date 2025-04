Für den Gastgeber SV Arminia Magdeburg endete das Spiel gegen die VfB Germania Halberstadt am 25. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Auf dem Jahnplatz haben 35 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Arminia Magdeburg und der VfB Germania Halberstadt verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Hossein Emir Alizadeh (Burg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt vier Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 25

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB Germania Halberstadt

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Assner, Sheviakov, Scharfe, Kühl (46. Diallo), Buschendorf, Uthe, Schoendube, Zoschke, Gerlach, Reka

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Ucke, Stender (46. Camara), Lippoldt, Müller (84. Karimov), Günther (45. Menge), Müller, Müller, Simon, Lancine, Platz

; Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Paul Tautenhahn, Christian Berthold; Zuschauer: 35