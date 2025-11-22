Signifikant unterlegen zeigte sich der Magdeburger SV Börde in der Auseinandersetzung gegen den SV Arminia Magdeburg letztes Wochenende in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 3:7 (1:3).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der SV Arminia Magdeburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:7 (1:3).

Philipp Beneke traf für den Magdeburger SV Börde in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Timo Jakob den Ball ins Netz (28.).

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Magdeburg ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Timo Jakob schoss und traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Lennart Stackfleth (41.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Beneke traf in der 51. Minute noch einmal. Gefährlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:4. Jakob verschaffte seinem Team drei weitere Tore (54., 64., 72.). Magdeburg legte nochmal vor. Beneke schoss und traf in der 80. Minute zum dritten Mal. Spielstand 6:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Rene Plexnies den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:7 festigte (86.). Damit war der Sieg des SV Arminia Magdeburg entschieden. Der Magdeburger SV Börde rutschte dennoch auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Arminia Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Beneke, Dunkel (82. Krauel), Jahn, Richter (63. Westermann), Jäger, Neumann, Lima Sampa (72. Lampe), Bittmann, Begest

SV Arminia Magdeburg: Sambill – May, Hering (63. Johnson), Stackfleth (46. Plexnies), Sheviakov (76. Truong), Jakob, Schoendube, Scharfe, Kranz, Schultz (72. Gerlach), Reka

Tore: 1:0 Philipp Beneke (13.), 1:1 Timo Jakob (28.), 1:2 Timo Jakob (38.), 1:3 Lennart Stackfleth (41.), 2:3 Philipp Beneke (51.), 2:4 Timo Jakob (54.), 2:5 Timo Jakob (64.), 2:6 Joel Elisee Johnson (72.), 3:6 Philipp Beneke (80.), 3:7 Paul Rene Plexnies (86.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Noah Elia Wohlang, Divo Hage; Zuschauer: 25