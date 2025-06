Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 einfahren. Vor 56 Zuschauern gewann das Team 8:1 (3:0).

Sandersdorf/MTU. 8:1 (3:0) in Sandersdorf: Ganze acht Bälle hat das Team von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Sonntag im Tor der Besucher aus Barleben untergebracht.

Miguel Mittmeier traf für die SG Union Sandersdorf e.V. in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Sandersdorfer waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Tobias Nitsche erzielt.

Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 78 schaffte es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 7:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

In der 90. Minute gelang es Tim Behrens, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Barleben 1911

SG Union Sandersdorf: – Mittmeier (57. Wieczorek), Hartmann (71. Huth), Kasten, Ellwert, Nitsche (57. Körner), Groh (63. Richter), Schinkel, Osterland, Trettenbach, Behrens

FSV Barleben 1911: Franke – Fischer, Hoffmann, Sonntag, Christian, Weißenborn (53. Baecke), Mathiot, Holze, Wettig, Hamidovic, Leinhos

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (12.), 2:0 Tobias Nitsche (34.), 3:0 Miguel Mittmeier (36.), 4:0 Nick Hartmann (48.), 5:0 Anton Groh (52.), 6:0 Nick Hartmann (60.), 7:0 Tyler Ryan Wieczorek (68.), 7:1 Jannis Maurice Sonntag (78.), 8:1 Tim Behrens (90.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Tobias Brauner, Nico Thummernicht; Zuschauer: 56