Barleben/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der FSV Barleben 1911 und der VfB Ottersleben am Samstag 5:5 (3:2) getrennt.

Wenzel Leuschner (VfB Ottersleben e.V.) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Faris Hamidovic (16.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel FSV Barleben 1911 gegen VfB Ottersleben – Minute 16

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Barleben erspielte sich die Führung. Tim Luca Müller schoss und traf in Minute 29, gefolgt von Martin Winter (37.). Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Barleber legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Arthur Fromme schoss und traf in der 63. Spielminute. Es wollte den Barlebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Fromme (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erreichen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – J. P. Meyer, Resch, Korbginski, J. L. Meyer, Fromme, Hoffmann, Winter (46. Teubner), Müller, Schröter, Hamidovic

VfB Ottersleben: Koch – Lübke, Raschauer, Agte, Niemann (71. Böer), Michalzik, Yunashev, Rüger (35. Bogunski), Lieck, Leuschner (46. Fadjinou)

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25