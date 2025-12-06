Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Maximilian Heller und sein Team Turbine Halle gegen die SG Dessau/Kochstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:1) wider.

Halle/MTU. Halle – Dessau: Nachdem die Turbine Halle an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit vier Toren in Führung. Endstand: 5:1 (2:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Carlo Fiete Fülla für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer konterten in der 24. Minute. Diesmal war Till Bjarne Zaeske der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle und SG Dessau/Kochstedt – Minute 24

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt kassierte einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Akbar Sultanaliev den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (87.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Die Turbine Halle hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Sikora (79. Hohl), Sultanaliev, Schneider (71. Förster), Saile, Zaeske, Só, Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Brandt, Heidelberger (55. Hildebrandt), Ries

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler, Dujakovic (30. Täubrecht), Hajowsky, Becker, Krieg (61. Bro), Fülla (47. Linke), Panzer, Alhamwi, Khan, Saalmann

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39