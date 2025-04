Die JSG Gräfenhainichen hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die Union 1861 Schönebeck mit 2:4 (1:1).

Gräfenhainichen/MTU. Die JSG Gräfenhainichen und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die JSGer Gastgeber bereit: Nur zwei Minuten nach Anpfiff lenkte Florian Karbe den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Schönebeckern unerwartet die Führung (2.). Die JSGer legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Joel Schulze der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Tyler Lukas Wegener/Schönebeck (51.), gefolgt von Joel Schulze (JSG Gräfenhainichen) in Minute 52 und Jonatan Schäfer (Union 1861 Schönebeck) in Minute 80. Spielstand 3:2 für die Union 1861 Schönebeck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Leo Stockmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (87.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schönebecker aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 90 handelte sich die JSG Gräfenhainichen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – Union 1861 Schönebeck

JSG Gräfenhainichen: Walther – Rieschick (89. Thomae), Karbe, Hille (89. Tran), Schröter, Schulze, Dutz (46. Marquardt), Neumann, Simon, Schindler (64. Franke), Neuwirth

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Schreiber, Schäfer, Stockmann (89. Krüger), Topfmeier, Stojiljkovic, Tromski (90. Helmel), Pesla, Wegener, Peine, Krietsch

Tore: 0:1 Florian Karbe (2.), 1:1 Joel Schulze (38.), 1:2 Tyler Lukas Wegener (51.), 2:2 Joel Schulze (52.), 2:3 Jonatan Schäfer (80.), 2:4 Leo Stockmann (87.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Wilhelm Jahn; Zuschauer: 41