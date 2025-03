Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Dienstag dem Kontrahenten aus Barleben überlegene zehn Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 10:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Mohamed Amin Mohamed für Stendal traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Mohamed den Ball ins Netz (36.).

Doppelpack von Mohamed Amin Mohamed bringt 1. FC Lok Stendal 2:0 in Führung – Minute 36

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barlebener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maurice Tobias Schulze traf in Minute 39, Elias Wolff in Minute 41, Volodymyr Bordizhenko in Minute 44, Finn Handge in Minute 51, Elias Wolff in Minute 76 und Louis Lauck in Minute 86. Spielstand 9:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.02.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 17

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Vinzelberg den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FSV Barleben 1911

1. FC Lok Stendal: Günther (46. Ranke) – Handge, Korbani, Bordizhenko, Lauck, Lagemann, Mohamed (68. Grund), Wolff, Schulze, Meinelt, Vinzelberg

FSV Barleben 1911: Franke – Hohlfeld, Wettig, Hoffmann, Dohms, Fischer, Drynda (68. Baecke), Leinhos, Mathiot, Kempe (68. Holze), Meyer (46. Meyer)

Tore: 1:0 Mohamed Amin Mohamed (26.), 2:0 Mohamed Amin Mohamed (36.), 3:0 Maurice Tobias Schulze (39.), 4:0 Elias Wolff (41.), 5:0 Volodymyr Bordizhenko (44.), 6:0 Finn Handge (51.), 7:0 Elias Wolff (76.), 8:0 Till Vinzelberg (82.), 9:0 Louis Lauck (86.), 10:0 Till Vinzelberg (89.); Schiedsrichter: Michael Damke (Gardelegen); Assistenten: Marvin Marian Geib, Danilo Babajew; Zuschauer: 13