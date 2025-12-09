Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem FSV Barleben 1911 am Dienstag nicht, als er sich vor 50 Zuschauern mit 1:4 (0:3) gegen den Haldensleber SC verabschieden musste.

Louis Neumann (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber legten in der 28. Spielminute nach. Diesmal war Lenny Joshua Boege der Torschütze.

28. Minute: FSV Barleben 1911 0:2 im Hintertreffen

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Sören Ahlfeld den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (76.). Damit war der Erfolg der Haldensleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – Resch, J. L. Meyer, Bertram, Fromme, Teubner, Günther, Korbginski (55. Wosahlo), J. P. Meyer (77. Hein), Hoffmann (55. Schröter), Leon

Haldensleber SC: Krepp – Ahlfeld, Hartmann, Sulfrian (62. Fölsch), Wilken (62. Teuchler), Grmay (52. Madaus), Thal (52. Schürmann), Boege, Klein, Prokop, Neumann (71. Okubazgi)

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50