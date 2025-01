Die JSG Gräfenhainichen hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:3 (1:2).

Gräfenhainichen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus JSG eine Niederlage gegen die VfB Germania Halberstadt schlucken. 1:3 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Schon kurz nach Kick-Off schoss Joel Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Aber die Halberstädter gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Neo Justin Schürmann erzielt.

Minute 35 JSG Gräfenhainichen und VfB Germania Halberstadt im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Halberstadts Youen Schrader konnte seinem Team in Minute 39 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.12.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

In der 76. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Die VfB Germania Halberstadt musste zweimal Gelb hinnehmen. Die JSG Gräfenhainichen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Christopher Zollweg.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Schrader (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 1:3 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – VfB Germania Halberstadt

JSG Gräfenhainichen: Walther – Simon, Karbe (89. Tran), Neumann (46. Franke), Schulze, Noack, Neuwirth, Marquardt (60. Wolfensteller), Schröter, Dutz (67. Gebele), Rieschick (60. Szulcek)

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Naujoks (66. Koskela), Wenig, Müller, Schrader (90. Camara), Schürmann, Müller, Müller, Günther (88. Lippoldt), Lancine, Ucke

Tore: 1:0 Joel Schulze (2.), 1:1 Neo Justin Schürmann (35.), 1:2 Youen Schrader (39.), 1:3 Youen Schrader (90.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff; Zuschauer: 53