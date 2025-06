Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Freitag war der Burger Ballspiel Club 08 gegenüber dem Haldensleber SC machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

In Minute 16 schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Xaver Parpart der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (21.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (78.). Damit war der Erfolg der Haldensleber entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Burger Ballspiel Club 08 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Burger Ballspiel Club 08 – Haldensleber SC

Burger Ballspiel Club 08: Stöwesand – Hufschläger, Schulz, Weber, Bäbenroth, Parpart, Rusche, Fähse, Baas, F. Rulff (85. Zelosko), Monsch

Haldensleber SC: – Pitschmann

Tore: 0:1 (16.), 1:1 Xaver Parpart (21.), 1:2 (74.), 1:3 (78.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Lennardt Florian Diethe, Janeck Zöge; Zuschauer: 84