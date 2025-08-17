Für den Gastgeber Turbine Halle endete das Spiel gegen den VfL Halle 96 I (U19) am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind die Turbine Halle und der VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag auseinander gegangen. 110 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Lennox Sikora für Halle traf und in Minute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) – 1:1 in Minute 76

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Karl-Luis Bärwald (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erzielen (76.). Die Turbine Halle rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfL Halle 96 I (U19)

Turbine Halle: Nuding – Waschkowitz, Schneider (62. Sikora), Saile, Canabate Kasparek, Sommer (36. Hohl), Só, Ries, Brandt, Schischka, Obier (55. Nordhausen)

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Prokein, Bärwald, Unthan, Khalid (85. Zabel), Heute (65. Omoike), Rayko, Roschig, Meyer, Lorenz (65. Kaiser), Onyedeke

Tore: 1:0 Lennox Sikora (63.), 1:1 Karl-Luis Bärwald (76.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Felix Bartel; Zuschauer: 110