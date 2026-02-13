Für den Gastgeber SV Arminia Magdeburg endete das Spiel gegen die SV Fortuna Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg ist gleichauf geendet.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Benjamin Hättasch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Minute 40 SV Arminia Magdeburg auf Augenhöhe mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

In Spielminute 23 griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. kassierte einmal Gelb.

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Wendvim Kevin Tapsoba (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erlangen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Jakob (46. Johnson), Gerlach (46. Reka), Stackfleth, Schultz, Diener (55. Hering), Schoendube, Kranz, Hättasch, May, Scharfe

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Böttcher, Fleck, Mohibi (46. Drizari), Rößner (74. Anwaar), Czerwenka, Tapsoba (55. Brosius), Nyarko, Mensing, Starikovskiy, Meister

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61