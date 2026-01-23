Eine herbe Schlappe erlitt der VfB Ottersleben an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die NSG SSC/RW Weißenfels. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maurice Heinrich. Der Trainer von Ottersleben musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Robin Buttlar (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Jaime Ian Kalkofen (52.).

52. Minute: VfB Ottersleben mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 67: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lucas Menzel ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Kalkofen den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (70.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 und 90 zwei Spieler vom Platz nehmen. Der VfB Ottersleben rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB Ottersleben: Koch – Michalzik, Lieck, Lübke, Bogunski (73. Thielecke), Niemann, Agte, Yunashev (57. Kocaoglu), Fadjinou, (73. D. Raschauer), B. Raschauer

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles, Heerdegen, Kalkofen, Almutaleb (32. Klose), Wagner, Buttlar, Schulze, Brendel (76. Magul), Menzel (69. Borkmann), Perrey (46. Mertin)

Tore: 0:1 Robin Buttlar (45.), 0:2 Jaime Ian Kalkofen (52.), 0:3 Lucas Menzel (67.), 0:4 Jaime Ian Kalkofen (70.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Henry Schmidt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 30