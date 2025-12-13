Der VFC Plauen erzielte am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 475 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Plauen/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der VFC Plauen nach einem klaren Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Die Stendaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Johan Martynets der Torschütze (52.).

52. Minute VFC Plauen und 1. FC Lok Stendal im Gleichstand – 1:1

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Plauen ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Victor Habermann Passionoto versenkte den Ball in Spielminute 58. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der 1. FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Tyron Profis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (82.). Damit war der Sieg der Plauener entschieden. Der VFC Plauen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Haake (89. Limmer), Sponer, Habermann Passionoto, Michalek, Hussain (87. Träger), De Moura Beal, Winter (87. Wagner), Martynets (89. Burdusudis), Schubert, Profis (87. Plank)

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Buschke, Witte, Masuth, Schaarschmidt, Schulze, Knoblich (74. Grigo), Scheffler, Kaschlaw, Stark

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475