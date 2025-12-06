Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem VFC Plauen ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den Bischofswerdaer FV 1.

Plauen/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem VFC Plauen und Bischofswerdaer FV 1. 393 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Profis (85. Kämpfer), Winter (55. Plank), Haake, Habermann Passionoto, Tanriver, De Moura Beal, Hussain (55. Limmer), Martynets, Michalek, Schubert (85. Träger)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Fromm, Born, Stopp (70. Sobe), Dolla (70. Hecker), Reh, Goebel, Rettig (75. Krautschick), Bürger (83. Scholze), Baudisch

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393