Am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich die VfB Germania Halberstadt vor 255 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen freuen.

Halberstadt/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Friedensstadion ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Halberstädter gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Bautzen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Pascal Hackethal mit einem Strafstoß für Halberstadt traf und in Minute 59 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt – 86. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Joel-Pascal Klaschka, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (86.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Kuffner Sandri (81. Boateng), Grzega, Hackethal, Kühnhardt (46. Klaschka), Ertmer (90. Hujdurovic), Huber, Rust, Heinrich, Zeidler, Stobbe

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig, Rohlik (90. Jurk), Käppler, Orosz (76. Noack), Rohlik (83. Cellarius), Schröder, Noack, Hentsch, Gerhardi (83. Böhme), Kloß (76. Hanisch)

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255