Die VfB Germania Halberstadt unter Leitung von Coach Manuel Rost feierte ein deutliches Ergebnis über den Ludwigsfelder FC mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Halberstädter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Klaschka den Ball ins Netz.

Zu all dem Jammer lenkte der Ludwigsfelder den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Halberstädter erhöhten noch einmal. Paul Grzega versenkte den Ball in Spielminute 87. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 29

Nur kurz darauf gelang es Felix Genschmar, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (88.). Die VfB Germania Halberstadt sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – Ludwigsfelder FC

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Poser (73. Ajibola), Grzega, Kleeschätzky (53. Vukancic), Ertmer (66. Genschmar), Baudis (73. Altin), Masuth, Rust, Hackethal, Hujdurovic, Klaschka (66. Matthias)

Ludwigsfelder FC: Lehmann – Amangoua (88. Landweer), Fleddermann, Sanatci (83. Karaschewitz), Eichhorn, Franke, Alhasan, Hijazi, Dag (90. Schuster), Quanz, Herrmann

Tore: 1:0 Joel-Pascal Klaschka (23.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (56.), 3:0 Aaron Eichhorn (64.), 4:0 Paul Grzega (87.), 5:0 Felix Genschmar (88.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Maurice Moszczynski, Daniel Martjuschew; Zuschauer: 290